Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Jhon Duran transferinde mutlu sona ulaştı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile yapılan görüşmelerde 8 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında el sıkışıldı. Bu transferi bitirmek için Kolombiya’ya giden Sportif Direktör Devin Özek, 21 yaşındaki futbolcuyu ikna etti. Fenerbahçe’den yıllık 10 milyon Euro kazanacak olan Duran’ın iki gün içinde İstanbul’a gelip imza atması bekleniyor.

ALİ KOÇ FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertliler, 10 numara takviyesi için Marco Asensio’da ısrarcı. PSG’nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve satış listesine koyduğu 29 yaşındaki İspanyol yıldız için Başkan Ali Koç’un bizzat devreye girmesi bekleniyor. Devin Özek de Asensio’yu ikna etmeye çalışıyor.