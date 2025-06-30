Fenerbahçe Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferinde mutlu sona nihayet ulaşmak üzere. 21 yaşındaki golcü, Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştükten sonra sarı-lacivertli takıma “Evet” dedi. F.Bahçe, Jhon Duran’ı 1 ya da 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI

Kanarya, Duran için Al Nassr’a 7 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Kolombiyalı yıldızın maaşının 10 milyon Euro’luk kısmını F.Bahçe, kalan 8 milyon Euro’yu ise kulübü Al Nassr karşılayacak. Sözleşmede şampiyonluk ve Avrupa’da başarı bonusları da yer alıyor. Şampiyonluk bonusu 1.5 milyon Euro.

REFERANSI G.SARAYLI

Jhon Duran’ın avukatları hazırlanan sözleşmede son incelemeleri yaptıktan sonra Kolombiyalı imza atacak. Fener’in müstakbel transferi, Davinson Sanchez ile de görüş me gerçekleştirdi. G.Saraylı yıldız, Duran’a, “F.Bahçe’ye gel. Türkiye Ligi çok kaliteli. Burada güzel bir yaşam sürebilirsin” şeklinde olumlu referans verdi.