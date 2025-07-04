Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, 1 Temmuz’da İstanbul'a gelmişti. Fakat oyuncunun sarı lacivertlilere hala imza atmaması kafalarda soru işareti oluşturdu.

İddialara göre Kolombiyalı golcünün sarı lacivertlilere henüz imza atmamasının 2 nedeni var;

Birincisi oyuncunun menajerinin ek ücret talep etmesi ikincisi ise kulübü Al Nassr’ın oyuncunun maaşının tamamını sarı lacivertlilere ödetmek istemesi. Fenerbahçe yönetimi Al Nassr’ın taleplerini kabul ederse Duran için kasadan 2 yılda 60 milyon Euro çıkabilir.

'MENAJERLER 6 MİLYON EURO İSTİYOR'

Bir diğer iddiaya göre menajerlerin ekstra ücret istemesi de transferin henüz resmileşmesini engelleyen bir diğer faktör.

Sports Digital'den Barış Yurduseven'in iddiasına göre; Fenerbahçe, Jhon Duran’ı menajerlerle anlaşmadan İstanbul’a getirdi. Transferde iki menajer tam 6 milyon Euro talep ediyor. Kritik pazarlıklar devam ediyor.

Aynı programda değerlendirmelerde bulunan Serkan Reçber de konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı; ''Kolombiya’ya gidip oyuncunun ıslak imzasını almadan bu şekilde gelirsen, menajer masada bozabilir. Aston Villa’nın sportif anlamdaki en başındaki kişiyle konuştum;

“Jhon Duran konusunda sahada hiç problem yaşamadık ama transfer dönemlerinde çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadık. Çok zor bir oyuncu ve menajerleri de çok zor” dedi. Fenerbahçe Kolombiya’ya gidip ıslak imzayla gelemediyse, çok büyük hata yapmıştır.''