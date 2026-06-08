Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen traktör kazası ölümle sonuçlandı. Hareket eden traktörünü kontrol altına almaya çalışan Fazlı Dal (70), aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Yanıkkışla Mahallesi Taşkesiği mevkisinde yaşandı. İddiaya göre bahçesinde ilaçlama çalışması yapan Fazlı Dal, traktörden indikten sonra aracın hareket etmeye başladığını fark etti. Kontrolden çıkan traktörü durdurmak için yeniden araca binmeye çalışan Dal, bu sırada dengesini kaybederek tekerleklerin altına düştü. Çevrede bulunanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fazlı Dal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Dal’ın cenazesi otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın, traktörün el freninin çekilmemesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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