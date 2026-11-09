Avrupa'nın önde gelen füze konsorsiyumu MBDA, kıtanın yeni nesil çelik kubbesini oluşturacak "AQUILA" adlı önleme füzesinin tasarım ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

ABD’nin birden fazla ayrı sistemle (THAAD, SM-3 ve geliştirme aşamasındaki GPI) çözmeye çalıştığı balistik ve hipersonik tehditleri tek bir füzede birleştirmeyi hedefleyen proje, doğrudan hedefe çarparak yok etme prensibiyle çalışacak.

TÜM FÜZELERİ AVLAYABİLİYORLAR

Gelişmiş üç aşamalı roket mimarisine dayanan sistem; fırlatıcı motor (booster), seyir gövdesi ve hedefi tam isabetle parçalayan harp başlığından oluşuyor. Füze fırlatıldıktan sonra kademeli olarak hız kazanıyor ve atmosfer sınırında 3 bin kilometre menzilli orta boy balistik füzeleri, atmosferin daha alt katmanlarında ise yön değiştirerek radarlardan kaçabilen tehlikeli hipersonik süzülme araçları ile seyir füzelerini avlayabiliyor.

Avrupa Hipersonik Savunma Programı'nın (HYDIS) teknolojik omurgasını oluşturan bu konsept, kıtanın gelecekteki hava sahasını güvenceye almak için geliştirilen rakip HYDEF projesiyle de kıyasıya bir yarış yürütüyor.

100 KİLOMETRE ŞEMSİYE ETKİSİ GÖSTERİYOR

Sadece karada değil, deniz kuvvetlerinde de dengeleri değiştirmesi planlanan AQUILA, donanma gemilerinde yaygın olarak kullanılan standart Mk-41 ile geliştirilmiş SYLVER dikey fırlatma yuvalarına tam uyum sağlayacak şekilde boyutlandırıldı.

Tek bir bataryası kendi organik radarıyla 100 kilometrelik bir alanı şemsiye altına alabilen hava savunma sistemi, uzaydaki erken uyarı uyduları ve entegre radar ağlarıyla eş güdümlü çalıştığında çok daha geniş bir menzilde tespit ve imha kabiliyetine ulaşıyor.

Hem kara konuşlu bataryalarda hem de fırkateynlerde görev yapabilecek olan füzenin, Avrupa'nın mevcut Aster hava savunma ailesini tamamlayarak hipersonik tehditleri havada imha eden birincil kalkan olması hedefleniyor.