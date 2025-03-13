Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü tutuklandı.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik bir dizi çalışma başlattı. Bu kapsamda, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Yapılan arama sonucunda, araçta bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü E.A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonların sürdüğü bildirildi.