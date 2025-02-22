Kırıkkale'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir kargo aracında gizlenmiş 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
KARGO ARACINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde bulunan hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu. Aracın detaylı aranması için narkotik köpeği "Adam" devreye sokuldu.
SİLİKON TÜPLERİNE GİZLEMİŞLER
Köpeğin yönlendirmesiyle yapılan aramada, aracın içinde silikon tüplerine gizlenmiş toplamda 52,5 kilogram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.