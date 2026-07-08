İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza attı. Ekiplerin gerçekleştirdiği saha analizleri ile teknik ve fiziki takip neticesinde, seyir halindeki şüpheli bir taksi durdurularak arama yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER SINIRA GÖTÜRÜLÜYORDU

Polis ekiplerince durdurulan ticari araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla ülkede bulunan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü ekipler tarafından anında gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla bir organizatörle anlaşma sağladıklarını ve taksinin bu kişileri sınıra kadar ulaştırması için özel olarak tutulduğunu belirledi.

ORGANİZATÖR AVCILAR'DA YAKALANDI

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri ve adresi tespit edilen organizatör şüphelisi A.Z, Avcılar'da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan detaylı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin 350 lira nakit para, 365 avro ve 2 adet sahte pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve organizatör A.Z. yasal işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürülürken, 4 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.