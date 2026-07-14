CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’e, önceki gün gittiği Niğde’de de ilgi yoğundu. Genç-yaşlı, kadın-erkek her kesimden vatandaşla temas halinde olan Özel, Yeni Çarşı’da kendisini karşılayan binlerce yurttaşla bir araya geldi.

Özel’e Niğdeli kadınların gözleme yaptığı sırada başka bir kadın Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Bayrak Altında” şiirini okudu. Özel, coşkulu sesiyle şiiri okuyan kadını ilgiyle izledi, ardından fotoğraf çektirdi.

‘KADERE EL KOYUN’

Özel, kendisine gösterilen yoğun ilgiyi, “Her yerde olduğu gibi Niğde’de artık insanlar bekliyorlar, karşılıyorlar.

Bizimle birlikte sel olup akıyorlar. Halkın coşkun akan selinin önünde kimse duramaz. Bunu herkes böyle bilsin” şeklinde yorumladı.

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

Bugün Niğde sel olup aktı. Günün ortasında güneşin altında bizi bekleyenlere, bize sahip çıkanlara, bizimle olanlara, bu yollarda sel olup akanlara selam olsun, selam olsun hepinize. Televizyonu başından izleyenlere söylüyorum. ‘Ben halimden şikayetçiyim. Gencim şikayetçiyim, yaşlıyım şikayetçiyim, emekliyim şikayetçiyim, emekliyim şikayetçiyim, çiftçiyim şikayetçiyim, nasıl kurtulacağım ben?’ diyene soruyorum. Niğde’ye bakın. Niğdeliler gibi yapın. Sel olun akın. Bu ülkenin kaderine el koyun.”

BAYRAK ALTINDA

Bu gün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan,

Uzanıp yatsak da çardak altında,

Boruyu çalınca yarın borazan,

Hemen toplanırız bayrak altında.

Bizi hiç tasalı görmez bu yerler;

Yiğitler, ölürken bile gülerler,

Yeter ki yaşayan er oğlu erler,

Bizi çiğnetmesin ayak altında.

Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça,

Gözlerde zaferin nuru yandıkça;

Üstünde bu bayrak dalgalandıkça,

Gönlümüz rahattır toprak altında.

Faruk Nafiz Çamlıbel

‘Başkanım, sen kraliçeden üsttesin’

Özel, Beyağıl Köyü kiraz bahçesinde işçilere “Bunu kim yiyormuş? Kraliçe mi yiyormuş?” diye sorunca işçi kadınlardan “Sen kraliçeden de üsttesin. Kraliçe senin gibi çabalamaz” yanıtını aldı. Öte yandan Özel’e tespih hediye eden bir vatandaş, “Benim adım Fuat Baş. İktidar olduğunda kendin geri getir” dedi. Özel, “İktidar olarak gelip, emaneti vereceğiz” dedi.

‘Çay sizden, servis bizden’

Beyağıl Köyündeki kiraz bahçesinde işçilerle bir araya gelip sohbet eden CHP lideri Özgür Özel kiraz bahçesinde çay ikram edilince “Aaa çay” diyerek tepsiyi getirenin elinden aldı ve kendi servis etmek istedi. Arkasında oturan kadınlara yöneldi. “Başkanım önce siz alın” diye karşılık gelince “Yav elimden bir çay için. Çay sizden servis bizden” dedi.

Kız çocuğuyla diyaloğu gülümsetti

Özgür Özel, Niğde’nin Çiftlik ilçesinde gözleme yapan kadınların yanına gitti, ikramları kabul ederken renkli görüntüler de ortaya çıktı. Özel’in yanına elinde minik bir vantilatör olan bir kız çocuğu oturdu. Çocuğun minik vantilatörünü alan Özel “Bana bundan lazım bir tane, dün Adana’da öldüm öldüm. Nereden aldın sen bunu?” diye sorunca gülüşmeler oldu.

ÖZGÜR ÖZEL, MÜZEYYEN TEYZE’Yİ CHP’NİN EN YAŞLI KADIN ÜYESİ DİYEREK TAKDİM ETTİ

Asırlık CHP’li: İmamoğlu’nu benim için öp

CHP lideri Özgür Özel›in, 100 yaşındaki Müzeyyen isimli CHP’liyle diyaloğu da gündem oldu. Özel, elinde çiçekleriyle desteğe gelen Müzeyyen Teyze’yi “Cumhuriyet Halk Partisinin en yaşlı kadın üyesi” diyerek ellerinden öptü. “İmamoğlu›nu benim için öp yavrum” diyen Müzeyyen Teyze’ye Özel, “Sen kadın kolları başkanlığı da yapmışsın herhalde?” diye sordu. Müzeyyen Teyze ise şunları söyledi: “Yaptım, Belediye Meclis Üyeliği de yaptım, Çağdaş Yaşam’da çalıştım, Atatürkçü Düşünce Derneği›ndeydim, hepsi benimle yavrum. 16 yaşından beri ben CHP’liyim, Atatürk›ün izinde, İnönü›nün izinde, Karaoğlan›ın izinde ve şimdi senin izinde yürüyorum...”