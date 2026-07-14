2026 Dünya Kupası, golcüler ve kaleciler kadar hakem, VAR ve FIFA skandallarıyla hafızalarda kazınacak. Bu kara tabloyu değiştirmek için bu akşam elimizde bir fırsat var. İki favori Fransa ile İspanya, saat 22.00’de yarı finalde karşılaşıyor. İngiltere ile Arjantin de yarın oynayacak. Horozlar, üst üste üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor. Boğalar ise son Avrupa şampiyonu...

Sekiz gol atan ve krallıkta Messi’ye kafa tutan Mbappe ile Yamal düellosunun sonucu kadar nöbetçi golcü Merino’nun kulübeden gelip ne yapacağı merak konusu. Dembele, Olise ve Doue da Fransa’nın durdurulamaz diğer silahları. Bu maçı kazanan 19 Temmuz’da New York New Jersey Stadı’nda finale çıkacak, kaybeden üçüncülük maçı oynayacak.