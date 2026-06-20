Fransa’da yürütülen ve tıp dünyasının en prestijli yayınlarından European Heart Journal’da yayımlanan devasa bir araştırma, paketli gıdaların içindeki gizli tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Bilim insanlarının uzun yıllar boyunca takip ettiği 112 binden fazla kişiye ait veriler, hazır gıdalarda sıkça kullanılan bazı koruyucu katkı maddeleri ile yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkları arasında ciddi bir bağ olduğunu ortaya koydu.

PAKETLERİN İÇİNDEKİ GİZLİ SUÇLAR

Araştırma kapsamında incelenen 17 yaygın koruyucudan 8 tanesi kalp sağlığı açısından kusurlu bulundu. Sıklıkla tükettiğimiz hazır gıdaların içerik listesinde karşımıza çıkan potasyum sorbat, potasyum metabisülfit, sodyum nitrit, askorbik asit, sodyum askorbat, sodyum eritrobat, sitrik asit ve biberiye özütleri yüksek tansiyon riskiyle doğrudan ilişkili çıktı. Özellikle C vitamini olarak da bilinen askorbik asidin, sadece tansiyonu değil, kalp-damar hastalıklarını da tetikleyebileceği belirlendi.

TÜKETİM MİKTARI İLE KALP RİSKİ DOĞRU ORANTILI

Elde edilen veriler, bu katkı maddelerini günlük beslenmesinde daha fazla tüketen kişilerin çok daha büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Antioksidan olmayan koruyucuları yoğun şekilde tüketenlerde yüksek tansiyon riski yüzde 29, kalp-damar hastalığı riski ise yüzde 16 daha fazla görülüyor. Antioksidan özellikli katkı maddelerini yüksek miktarda alanlarda bile yüksek tansiyon riskinin yüzde 22 oranında artış göstermesi dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN 'DOĞALA DÖNÜŞ' ÇAĞRISI

Bu çarpıcı bulguların ardından uzmanlar, gıda endüstrisinde kullanılan koruyucu maddelerin güvenlik sınırlarının acilen yeniden değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Kalp ve damar sağlığını korumak isteyen herkesin paketli, hazır gıdalardan olabildiğince uzak durması ve rotasını işlenmemiş ya da az işlenmiş doğal gıdalara çevirmesi hayati bir önem taşıyor. Mevcut sonuçlar, artık alışveriş yaparken etiketleri çok daha dikkatli okumamız gerektiğini net bir şekilde kanıtlıyor.