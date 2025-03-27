ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BOYKOTU SÜRÜYOR

Üniversite öğrencilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması, çok sayıda siyasinin tutuklanması sonrası başlattığı eylemler üç gündür sürüyor.

BURSA-ULUDAĞ

Öğrenciler dersleri boykot edip, amfileri boş bırakırken; birçok üniversitede dersler ve sınavlar iptal oldu..

ANKARA-ODTÜ

Boykotun amacına hizmet edebilmesi ve tatil algısı yaratmaması için de fakültelerde açık kürsü dersleri, çeşitli atölyeler, günlük afiş ve gündeme dair bildiriler gibi etkinliklerin düzenlenmesi konusunda hemfikir olundu.

MANİSA-CELAL BAYAR

İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Galatasaray’ın yanı sıra Bahçeşehir, Maltepe, Yeditepe, Bilgi gibi özel üniversitelerde de ders yapılmadı.

BİLECİK-ŞEYH EDEBALİ

Ankara’da Bilkent Üniversitesi öğrencileri İİBSF Dekanı tarafından okuldan atılma tehdidiyle karşı karşıya kalsalar da boykota devam etti.

ESKİŞEHİR-ANADOLU

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yürüyüşü sırasında hastanede bulunan hastalar öğrencilere alkışlarıyla destek verdi.

Vatandaşlar, üniversite öğrencilerinin eylemine pencerelerden tencere-tava çalarak destek verdi.

Sakarya Üniversitesi’ndeki boykotu engellemeye çalışan polis, 15 öğrenciyi gözaltına aldı.

SAMSUN 19 MAYIS

Üniversite öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla oturma eylemi yaptı.

AKADEMİSYEN DESTEĞİ

Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve öğretim üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eğitim-Sen’e soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi. Boykotun devam ettiği ODTÜ’de öğrenciler ve öğretim üyeleri birlikte yürüdü. Öğrenciler ve öğretim üyeleri yürüyüş sırasında “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı.

ODTÜ akademisyenleri öğrencilerine destek verdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri, boykot çağrısına ilişkin açıklamalarını okurken, başka bir öğrenci grubuna müdahale etme girişiminde bulundu.