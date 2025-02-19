Olası erken ya da önümüzdeki seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapacak olan CHP'de imza toplama süreci başladı.

İmza süreci devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında ikinci bir isim adaylığını duyurdu.

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'de adaylık seçiminin ikinci yarışanı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı aday adaylığını duyuran Dursun Çiçek, katıldığı tv100 programında şunları söyledi:

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz.

Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım."

EN AZ 20 VEKİL İMZASI GEREKİYOR

CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları için milletvekilleri imza vermeye başlamıştı.

En az 20 vekil imzası ile aday olunabilirken vekiller birden çok kişiye de imza verebiliyor.