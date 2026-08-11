Balıkesir'in Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın makam otomobili trafik kazasına karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'den Bandırma yönüne seyir halinde olan araç, Kuş Cenneti Milli Parkı kavşağında kaza yaptı.

Otomobilde Mirza'nın yanı sıra basın danışmanı ve korumasının da bulunduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada otomobilde bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince üç kişi, önlem amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DURSUN MİRZA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mirza, şu ifadeleri kullandı:

"Geçirdiğimiz trafik kazasından sonra, çok şükür hepimiz iyiyiz. Sağlık durumumuzda endişe edilecek herhangi bir durum yok.

Kazayı duyar duymaz arayan, soran, mesajlarıyla geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Allah hepimizi kazadan, beladan korusun; beterinden saklasın. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."