Galatasaray’da mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gelecek dönemlerde hem futbol hem de amatör şubelerde daha büyük başarılar yakalanacağına inandığını belirten Özbek, “Hem Ata’mızı andık hem de 19 Mayıs'ı, şampiyonluğumuzu ve 5’inci yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. Hep beraber olmanın keyfini yaşadık. 'Mayıslar bizimdir' sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız önce lig, sonra EuroCup 1 şampiyonu oldu. Voleybolda çok güçlü takımlara ve bütçelere karşı başarılar kazanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha büyük başarıların bizi beklediğine inanıyorum. Örneğin erkek ve kadın su topu takımımız, lig şampiyonluğuna ulaştı. Basketbol altyapıda birçok yaş grubunda takımlarımız şampiyonluk kazandı. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEF BÜYÜTECEK

Nisan ayında düzenlenen divan kurulu toplantısında 25’inci şampiyonluğu kazanıp, 5’inci yıldızı takacaklarını söylediğine dikkat çeken Özbek, “Bugün sadece bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunan tüm çalışmalarımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de tüm sezon yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler için birlikte yürümenin zamanı" şeklinde konuştu.

KUTLAMAYA AÇIK DAVET

Şampiyonluk kutlamalarının pazar günü Yenikapı’da yapılacağını söyleyen Dursun Özbek, “Bu sene şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025'i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı. Etkinlik programımızın detaylarını çok yakın zamanda paylaşacağız. Yenikapı’da görüşmek üzere” diye konuştu.