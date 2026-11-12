Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Kafa Sports'ta transfer gündemini değerlendiren gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı yönetimin sağ bek pozisyonu için takip ettiği iki ismi açıkladı. Galatasaray'ın listesinde Fenerbahçeli Mert Müldür ile Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan bulunuyor.

MÜLDÜR İÇİN SEZON SONU BEKLENEBİLİR

Galatasaray'ın Mert Müldür'ün durumunu yakından takip ettiğini belirten Sabuncuoğlu, şu ana kadar oyuncu için herhangi bir teklif, görüşme veya temas gerçekleştirilmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla sözleşme yenilememesi durumunda Galatasaray'ın sezon sonunda devreye girmesini beklediğini ifade eden Sabuncuoğlu, bu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların daha önce Şener Özbayraklı transferinde izlediği yolu yeniden izleyebileceğine dikkat çekti.

KURTULAN İÇİN İLK TEKLİF GALATASARAY'DAN GELEBİLİR

Galatasaray'ın transfer gündemindeki diğer isim ise Göztepe'nin genç sağ beki Arda Okan Kurtulan.

Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin de takip ettiği oyuncuya Galatasaray'ın daha somut ilgi gösterdiğini belirtti. Göztepe'nin daha önce 8 milyon euro bonservis talep ettiğini aktaran Sabuncuoğlu, İzmir ekibinin bu rakamda indirime gitmesi halinde sarı-kırmızılıların resmi teklif yapan ilk kulüp olmasını beklediğini ifade etti.