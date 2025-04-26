Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve kulüp genel kurul üyeleri katıldı.

Divan başkanlığına Eşref Alaçayır'ın seçilmesinin ardından toplantı başladı.

ÇİFTE KUPA MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yıllık olağan bütçe toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon için belirledikleri hedefi açıklayan Dursun Özbek "Son 2 seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte kupayla tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu koruyoruz. Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin." ifadelerini kullandı.

YETKİ İSTEDİ

Florya'da yapılacak proje için divandan yetki talep eden Dursun Özbek "Florya Konut Projesi'nde 20 Ocak 2025'te hasılat paylaşımı ihalesi kamuya duyuruldu. 14 firma ihale şartnamesi aldı. Firmalardan gelen istek üzerine teklif verme süresi ilk duyurulan 21 Mart'tan 30 Nisan'a ertelendi. Teklifler alındıktan sonra ihaleyi kulübümüzün mecralarından yayınlayacağız.

Florya'dan gelecek paranın miktarı oldukça yüksek. Yaklaşık 35 milyon dolar Bankalar Birliği'ne ödememiz gereken borcumuz var. Ayrıca vadesi geçmiş ticari borçların kapatılması için de 35 milyon dolar ödememiz gerekiyor. Bu borçlarımızın ödenmesinden sonra kalan parayı blokeli hesapta fona koyacağız. O fondan gelecek gelir futbol altyapısı ve amatör şubelere kullanacağımızı söylemiştik. Bugün aynı yerdeyiz. Bizden sonra gelecek yönetimler ana parayı kullanmak isterlerse sizlerden yetki almak zorundalar. Bu yaptıklarımız Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek adınadır." dedi.

RİVA KASAYI DOLDURDU

Riva'daki projeden elde edilen gelirden de söz eden Başkan Özbek, kazanılan miktarı açıkladı. Gelir beklentilerini de dile getiren Özbek “Riva'da şu ana kadar satılan gayrımenkulün Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. İkinci hesaplamalara göre beklediğimiz gelir 17.8 milyar TL. Giderler düşüldüğünde elde edeceğimiz net gelir 9 milyar TL olacak. Riva'dan bizim elde edeceğimiz toplam hasılat 400 milyon dolar seviyesine geldi” diye konuştu.

VADİ'DE ÇILGIN PROJE

Başkan Özbek, salon ve tesislerin yer alacağı proje planını da açıkladı.

Basketbol salonu, voleybol salonu, yüzme ve tüm salon sporlarının bir arada yer alacağı, konaklama merkezi ile ticari alanlar bulunacak bir projeden söz eden Özbek "Vadi İstanbul Projesi, Galatasaray'ın imajını fersah fersah yukarıya çıkaracak bir proje. Toplam 150 bin metrekare bir inşaat alanını kapsıyor bu proje. Biz birlik içinde olduğumuz zaman Galatasaray'ın altından kalkamayacağı hiçbir proje yok.

Vadi İstanbul'da stadımızın alt yamacında bulunan 66 dönümlük arsayı kulübümüze kazandırdık. Projelerini tamamladık. GSGM'den projenin onayını alıp ruhsata bağlayacağız. Ruhsata bağladıktan sonra artık geri dönüşümüz yok. Vadi İstanbul Projesi Galatasaray'a sadece imaj değil, yönetim yönünden de fayda getirecektir. Biz bir dünya kulübü olduğumuzu iddia ediyorsak bunları yapmak zorundayız. Galatasaray'ın spordaki misyonuna uygun tesisleşmeyi illaki yapmak zorundayız." dedi.

Stadyum için de planlarını anlatan Özbek "Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Yenileme Pojesi... Stadımızda sizlere daha keyifli bir ortamda ağırlamak istiyoruz. Stadın içindeki led panoların ticari getirisi çok büyük. Bu sezon mevcut 357 metrekare led ekran üzerinden elde ettiğimiz 3,5 milyon Euro'luk reklam satışımızı, gelecek sezon 1743 metrekareye çıkacak olan led ve skorbord yatırımımızla 10 milyon Euro'ya çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.