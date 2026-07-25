Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray’ın transferde geç kaldığını düşünse de bu durum yönetim ile teknik heyette pek karşılık bulmuş değil. Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk, panik transferi yapmak istemiyor. Plan doğrultusunda Can Uzun, Bruno Fernandes ve Brahim Diaz gibi isimlerle görüşen Aslan, süreci biraz daha uzatacak gibi duruyor.

EN İYİSİ GELECEK

Okan Buruk ile görüşen Dursun Özbek, kadroyu kaliteli oyuncular ile güçlendirme sözü verdi. Buruk da, “Listemizdeki A+ oyuncular geldiği sürece sorun yok. En iyisini almak için çabalayalım” dedi. Listedeki isimlerle temasları sıklaştıran Galatasaray, ağustos ayına kadar bir golcüyü bitirmeyi planlıyor. Ardından 10 numara transferinde ciddi gelişmeler yaşanması bekleniyor.