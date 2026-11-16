Galatasaray'ın temmuz ayında Mario Lemina'nın sözleşmesini iki yıl uzatmasıyla sonuçlanan sürece ilişkin bir iddia gündeme geldi. Victor Osimhen'in, imza öncesinde Başkan Dursun Özbek'le görüşerek Gabonlu orta sahanın takımda kalmasını desteklediği öne sürüldü.

Çıkan iddiaya göre, yönetimin ilk planı orta sahaya genç bir futbolcu transfer etmekti. Teknik direktör Okan Buruk'un Lemina'nın kalmasını istemesinin ardından deneyimli oyuncuyla yola devam kararı alındığı belirtildi.

Karar sürecinde Özbek'le görüştüğü iddia edilen Osimhen'in şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü: "Lemina bu takım için önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray'ı çok seviyor ve orta sahada sezon içinde bize güç katar. Bu yıl elde ettiğimiz şampiyonlukta da önemli katkısı var."

Haberde, Osimhen'in bu konuşmasının da Lemina'nın sözleşmesinin uzatılmasında etkili olduğu belirtildi.