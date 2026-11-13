Süper Lig'de en yakın takipçisi Amed SK'yı 4-3 mağlup ederek liderlik yarışındaki iddiasını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları almaya başladı.

GALATASARAY'DA SICAK GELİŞMELER YAŞANIYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetime sunduğu transfer listesi doğrultusunda ara transfer dönemi için hazırlıklarını başlatan sarı-kırmızılı ekip hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da hem takımdan ayrılacak isimler hem de kadroya katılması planlanan futbolcular üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

NAPOLİ SARA'NIN PEŞİNDE

İtalyan basınında yayımlanan haberlere göre Serie A ekiplerinden Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yalnızca Napoli'nin değil, Roma'nın da ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev yapan Gabriel Sara, 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN SARA DAHİL 8 FUTBOLCU AYRILABİLİR

Galatasaray'ın transfer gündemine ilişkin “Dici Futbol” kanalında önemli değerlendirmelerde bulunan gazeteci Yakup Çınar, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen 7 futbolcunun ismini açıkladı. Çınar'ın paylaştığı listede şu isimler yer aldı:

- Bitshiabu: Leipzig'e geri dönecek.

- Kazımcan Karataş: Kiralanması planlanıyor.

- Berat Luş: Kiralık olarak gönderilecek.

- Leroy Sane: MLS ekiplerinin ilgilendiği belirtiliyor.

- İlkay Gündoğan: Takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı.

- Kaan Ayhan: Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması nedeniyle devre arasında ayrılması bekleniyor.

- Lesley Ugouchwu: Geleceğine ilişkin karar bekleniyor.

Bu isimlerin yanı sıra Gabriel Sara'nın da yüksek bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

SARA GİDERSE OULAİ GELECEK

Galatasaray'ın Gabriel Sara'yı yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarması durumunda Dursun Özbek'in Oulai transferini sonuçlandırmak için harekete geçeceği iddia edildi.

Trabzonspor'dan 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olduğu belirtilen Fildişi Sahilli futbolcu Oulai için bordo-mavili kulübün de nabız yokladığı öne sürüldü.

"GALATASARAY'A BIRAKMAYALIM"

Teknik Direktör Thomas Reis'in de genç yıldızı kadrosunda görmek istediği ve transferi yakından takip ettiği iddialar arasında yer aldı. Reis'in "Biz alamıyorsak Galatasaray'a da bırakmayalım!" dediği öne sürüldü.