Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Yazarı Turan Yücel, köşe yazısında Taç Spor ile yaşanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle sarı kırmızılıların kazandığı 26 lig şampiyonluğunu temsil eden kupalar hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığını ifade etmişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Taç Spor ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile Taç Spor arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kupaları hakkında "hükmen muhafaza" işlemi uygulandığı iddiası hakkında da konuşan Dursun Özbek şunları söyledi: "Taç Spor'u devraldığımız kişilerle bir problemimiz var, doğru. Mahkeme görüyoruz. Orada da bir alacakları var, Ünal ağabey döneminde verilen taahhüt var. Onun bir kısmı duruyor. Son derece haklıyız iddiamızda, hukuki boyutu var. Alakasız şekilde buradaki bir kalkışmaya giriştiler. O da olmadı."

ALACAK MESELESİNDEN BAŞLADI

Süreç, 2015 yılında yapılan protokolden kaynaklanan yaklaşık 4 milyon dolarlık alacak üzerinden başlatılmıştı. Kupalara ilişkin sürecin nasıl sonuçlanacağı, Taç Spor ile Galatasaray arasındaki hukuki sürecin seyrine bağlı olacak.

Sözcü Yazarı Turan Yücel, olayın perde arkasını şu sözlerle aktarmıştı: "Sonunda bu da oldu, Galatasaray’ın 121 yılda kazandığı 26 Lig Şampiyonluğu Kupası üzerine alacaklılar tarafından haciz konuldu. Detayları önemli değil, bu konuyu kamuoyundan saklamak için kulüp personelini dahi yanıltan bir anlayış var karşımızda. Öyle ya; stada haciz için gelen icra memurlarına, haczin yapılacağı o sırada kapalı olan müzeyi açtırmak için ‘icra memurları Galatasaraylı, müzeyi gezecekler’ diyerek kulüpteki görevlileri uyutmaya, ayıplarını saklamaya çalışmışlar..Çok zekice bir davranış, tebrikler. Eskiden böyle bir kepazelik olsa yer yerinden oynardı. Günümüzde ne Galatasaraylılardan ne de yöneticilerden en küçük bir tepki, açıklama dahi yok. Oysa her yeni gün yeni alacaklı takipleri, hacizler yaşanmaya başlamışken. Bir zamanlar merhum Süleyman Demirel söylerdi: ‘Meseleyi mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ diye. Bu da o hesap.. Ama ‘Keser döner, sap döner; gün gelir hesap döner’. Nokta.."