Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek’in ustalık dönemi bugün başlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün yapılacak. Başkan Dursun Özbek tek aday. Başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurunca Ali Sami Yen’in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. 8 YILI GÖRECEK Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geçecek. Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor. Dursun Özbek’in 11’i: 1- Rams Park 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi olacak. 2- Vadi İstanbul Projesi hayata geçirildi. 3- Yeni sponsorluk modelleri, yeni marka yatırımları yapılacak. 4- Cafe il Gala gibi projeler yeni dönemde hayata geçirilecek. 5- Dijital platformlar ve taraftar ekosistemi kurulacak. 6- Dünyaya açılacak. Uluslararası mağazacılık, global marka yatırımları yapılacak. 7- Hedef Avrupa’da da güçlü bir Galatasaray izletmek. 8- Halka arz yapılacak. Yeni gelir kapısı açılacak. 9- Kemerburgaz altyapı tesisleri, Galatasaray Adası, Kalamış Tesisleri bitirilecek. 10- Mecidiyeköy’deki otel, Riva ve Florya gibi projeler hayata geçirilecek. 11- Çevre yatırımları, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk projeleri gelecek. KONGRE NOTLARI: 1- Kongre, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak. 2- Yeterli çoğunluk aranmayacak. 3- Divan heyeti oluşturulup seçimlere geçilecek. 4- 20 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek. 5- Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetimi belirlenecek. 6- Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.