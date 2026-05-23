Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek’in ustalık dönemi bugün başlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Olağan Seçimli Genel Kurulu bugün yapılacak. Başkan Dursun Özbek tek aday. Başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, 2 yıllık görev süresini doldurunca Ali Sami Yen’in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak.
8 YILI GÖRECEK
Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geçecek. Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
Dursun Özbek’in 11’i:
1- Rams Park 365 gün yaşayan bir Galatasaray merkezi olacak.
2- Vadi İstanbul Projesi hayata geçirildi.
3- Yeni sponsorluk modelleri, yeni marka yatırımları yapılacak.
4- Cafe il Gala gibi projeler yeni dönemde hayata geçirilecek.
5- Dijital platformlar ve taraftar ekosistemi kurulacak.
6- Dünyaya açılacak. Uluslararası mağazacılık, global marka yatırımları yapılacak.
7- Hedef Avrupa’da da güçlü bir Galatasaray izletmek.
8- Halka arz yapılacak. Yeni gelir kapısı açılacak.
9- Kemerburgaz altyapı tesisleri, Galatasaray Adası, Kalamış Tesisleri bitirilecek.
10- Mecidiyeköy’deki otel, Riva ve Florya gibi projeler hayata geçirilecek.
11- Çevre yatırımları, enerji verimliliği, sosyal sorumluluk projeleri gelecek.
KONGRE NOTLARI:
1- Kongre, Galatasaray Lisesi’nde saat 10.00’da başlayacak.
2- Yeterli çoğunluk aranmayacak.
3- Divan heyeti oluşturulup seçimlere geçilecek.
4- 20 sandık kurulacak ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi sona erecek.
5- Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetimi belirlenecek.
6- Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.