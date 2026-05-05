Süper Lig’de üst üste 3 kez şampiyon olan ve 4. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray’da futbolculara ödenen milyonlarca prim, takıma ekstra bir şey katmadı. Başkan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarının yanı sıra ligdeki Başakşehir ve Beşiktaş zaferleri için 10 milyon Euro civarında prim ödemesi yapmıştı. Fenerbahçe derbisi galibiyeti üzerine de 5 milyon Euro dağıtan Özbek, futbolculara ödediği primlerde 15 milyon Euro’ya kadar çıktı. Bunun karşılığında lig şampiyonluğu beklendiği gibi gelmedi.

Samsun’a şampiyonluk turu için giden Cimbom, 4-1 yenildi. Bitime 2 hafta kaldı. Antalya karşısında alınacak galibiyetle sarı-kırmızılılar, üst üste 4. lig şampiyonluğunu ilan edecek. Böylece Cimbom, normal şartlardaki mutlu sona ulaşacak. Galatasaray tarihinin en yüksek maaş alan kadrosunun bu kadar primle motive edilmeye çalışılması yadırgandı. Samsun yenilgisine çok sinirlenen Başkan Dursun Özbek’in yeni dönemde uygulanan prim sistemini değiştirmesi gündeme gelebilir.