Trendyol Süper Lig'de arka arkaya 4. şampiyonluğa koşan Galatasaray, 23 Mayıs Cumartesi günü Olağan Seçim Toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda Galatasaray başkanlık seçimi de yapılacak. Adaylık süreci dün tamamlanırken Divan Başkanı Aykutalp Derkan, mevcut Başkan Dursun Özbek dışında adaylık başvurusu yapılmadığını duyurdu. Özbek kongrede tek aday olacak. Derkan ayrıca kongrede sadece kırmızı renkli oy pusulası kullanılacağını ifade etti. YÖNETİM KURULU DA BELLİ OLDU Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dursun Özbek'in yönetim listesi de belli oldu. Özbek'in yönetim listesi şu şekilde: Asil: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mert Çetinkaya, Mehmet Cibara, Abdullah Kavukcu, Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu. Yedek: Bora Bahçetepe, Ozan Yurtsever, Emir Aral, Tanur Yılmaz, Ömer Sarıgül

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.