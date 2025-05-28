Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın 25. şampiyonluk onuruna Galatasaraylı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen kutlamaya katıldı.

5. yıldızı kutlayan sarı-kırmızılı camiada Başkan Özbek, gelecek hedefleri için açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Galatasaray'ın birlik ve sevgi ortamı içinde daha da güçlendiğini vurgulayarak, "Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın, kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıdır." dedi.

'HEDEF AVRUPA'

Lig şampiyonlukları ile yetinmeyeceklerini ifade eden Dursun Özbek "Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu." ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın seri şampiyonluklarına da değinirken "Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz." sözlerini sarf etti.