Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz'a dair konuştu. Dursun Özbek, idmanlara çıkmayan milli futbolcunun transferiyle ilgili soruya 'hedeflerimiz var takımı koruyacağız' cevabını verdi.

İşte Dursun Özbek'in Barış Alper Yılmaz transferi ile ilgili söyledikleri:

SORU: "Barış Alper Yılmaz'ın NEOM'a transferiyle ilgili neler söylersiniz?"

CEVAP: "Barış Alper'in transfer sürecine gelince...Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene arkadaşlarla beraber, başarılı olan takımı muhafaza etmek ve eksik kalan yerlere takviye yapmak hedefini koyduk. Bu planlamayla transfer sezonuna girdik. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş bir takımın önemli oyuncularından bir tanesi Osimhen'di.

'BOZMAYI UYGUN BULMUYORUM'

''Koyduğumuz hedefe göre biz önce Osimhen'in transferiyle sezona başladık. Bilahare Leroy Sane'yi de realize ettik. Planlamamız çerçevesinde diğer tespit ettiğimiz nokta transferlerin peşindeyiz. Hal böyleyken, başarılı bir takımın kompozisyonu kesinlikle bozmayı uygun bulmuyorum Galatasaray başkanı olarak. Bir planlama, bir hedef koymuşuz. Bu başarılı takımı muhafaza edeceğiz. Bu amaçtan vazgeçmek olmaz. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Ayrıca, demin de ifade ettiğim gibi takviyeler için çalışmalar devam ediyor. UEFA kriterlerinin uygunluğu da önemli. Transfer sezonları zorludur. Sadece sizin isteklerinize göre yapılmıyor. Biz büyük çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Avrupa'da başarılı hedef geçirmek."