Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da yönetim, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak gücünü katlamaya niyetli.

Süper Lig'de son 2 haftaya 4 puan farkla lider giren Galatasaray, hafta sonu oynanacak Antalyaspor maçıyla birlikte üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sezon sonunda orta saha hattında köklü bir değişim planlayan sarı kırmızılı ekibin transfer listesindeki isimler belli olmaya başladı.

PORTEKİZLİ MAESTRO

Galatasaray yönetiminin listenin başında Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes bulunuyor. Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın bu yaz en büyük hayali Bruno Fernandes.

Bu sezon Kırmızı Şeytanları sırtlayan isim olarak öne çıkan ve her fırsatta kulübü çok sevdiğini belirten Portekizli oyuncu için Galatasaray tüm şartlarını seferber edecek. Haberin detayında Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması ve Bruno Fernandes'in kulübü sevmesi nedeniyle transferin zor olduğu da aktarıldı.

Cimbom'un Portekizli yıldızı transfer ederek tüm dünyada büyük ses getirmeyi amaçladığı öğrenildi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun da transferi için de girişimlerin sürdüğü iddia edildi.