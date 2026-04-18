Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde yapılan nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Camiaya önemli mesajlar veren Özbek, "Amatör branşlar için belirlediğimiz hedeflere ulaştığımız için mutluyum. Artık kupa sezonunu açtık. Bu kupaların bize uğur getireceğine ve yeni kupalar kazanacağımıza inanıyorum. Futbol takımımız, Süper Lig'de 26. şampiyonluğa gidiyor. Takımıma inancım ilk günkü gibi aynı. Galatasaray, tüm camiasıyla onların arkasındadır. Camia, şampiyonluk yürüyüşünde sonsuz desteğini vermeye devam edecektir." dedi.

23 NİSAN’DA TEMELİ ATIYORUZ

Aslantepe Vadisi projesine değinen Özbek, şunları söyledi: "Stadımızın hemen yanında 62 dönüm olan bir arsayı Galatasaray Kulübüne kazandırdık. Orayı spor kompleksi yapmak istiyoruz. Diğer şubelerimize hizmet edecek alanlar yok. Bu arsayı Galatasaray Kulübüne kazandırmak yeterli değil. Şimdi amaç, bunu tesis haline getirmek. Bu tesiste basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, salon sporlarına hizmet edecek yerler ve bazı ticari alanlar olacak. Ayrıca idari bina da yapacağız. Şu anda kulüp, idari olarak dağılmış vaziyette. Bu dağınıklığı engellemek için idari bina yapıyoruz. Bu projenin toplamı yaklaşık 150 bin metrekare. Bütçesi de yaklaşık 200 milyon dolar civarında. Temeli atıyoruz. 23 Nisan'da bir temel atma törenimiz olacak. 23 Nisan bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu şekilde kutlamak istiyoruz."

GENLERİMİZDE KUPA KAZANMAK VAR

Gündemlerinde sadece kupa kazanmak olduğunu belirten Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, yol kazaları ve zor zamanları yaşadık. Hepsinden de en güçlü şekilde çıkmayı başardık. Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Bu kulübün tarihinde hiçbir zaman vazgeçmemek ve çaba göstermek var. Herkesin yan yana gelmesinin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız." diye konuştu.

75 MİLYON EURO YATIRIM YAPTIK

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu üyelerinin konuşmalarının ardından yaptığı açıklamada, çok önemli gayrimenkul yatırımları yaptıklarını aktararak, "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon avro gayrimenkul yatırımı yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Ben Galatasaray Kulübünün başkanı olarak birçok kişi ile konuşuyorum. Bugün herkes Galatasaray'ın geldiği seviyeyi kıskanıyor. Yönetime biraz daha destek verilmesi lazım. Bunu herkesten rica ediyorum. Riva'daki projemizi de yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak. Kemerburgaz'da akademi binası için inşaata başladık." ifadelerini kullandı.