Pazar akşamı Galatasaray'ın Windischgarsten bölgesinde yaptığı kampta yer alan gazeteciler peş peşe Galatasaray'ın Jamal Musiala transferinde önemli bir aşama kaydettiğini haberleştirmiş, transfer iddiası taraftarda büyük bir beklentiye neden olmuştu.



Bu yıl rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oldukça gerisinde transfer sezonunu sürdüren ve beklenilen yıldızları henüz kadrosuna katamayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.





"MUSİALA GÜNDEMDE YOK"



Sabah'tan Levent Tüzemen'e konuşan Özbek, Musiala iddialarını net bir dille yalanlayarak "Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır." ifadelerini kullandı.





"SOSYAL MEDYA BASKISIYLA TRANSFER YAPMAM"



Beklenen transferlerin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle taraftarın gösterdiği tepkiye yanıt veren Özbek, "Ben sosyal medya baskısından asla etkilenmem ben ne yaptığımı biliyorum" şeklinde konuştu.



Özbek, transfer planlamasına ilişkin şöyle konuştu:



"Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."