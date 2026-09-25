Galatasaray ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği arasındaki Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştirilere karşı çıkan Dursun Özbek “Okan hoca çok başarılı. Galatasaray çok başarılı. Bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini size bırakıyorum. Okan hocayla 27. şampiyonluğa koşuyoruz. Hiç kimse bizi bu çıktığımız yoldan çeviremez. Ben Galatasaray'a hizmet için buradayım. Okan da aynı anlayışla burada. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz, sorunlarımız varsa beraber çözüyoruz zaten. Galatasaray camiasının söylenenlere inanmaması gerektiğini söylüyorum. Şampiyon olup Türkiye liglerindeki rekoru berabere kıracağız. Okan Buruk ile elbette önümüzdeki sezon için görüşeceğiz, istikrarı bozma niyetinde değilim” ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo'nun kısa süre içinde takıma katılacağını da aktaran Özbek “Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında kaynaklanan bir şey. En kısa süre içinde aramızda olacak.” dedi.

'ÖDEME SORUNU YOK'

Futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin iddialara da yanıt veren sarı kırmızılı camianın başkanı, iddiaların doğru olmadığını belirtti. Bütçe konusuna değinen Dursun Özbek “Galatasaray'ın sporcularıyla ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes bilsin. Madem planlamayı sezon başında yaptınız neden o dönemde almadınız diyebilirsiniz. Bir de bütçe yaptık. Bu bütçe çerçevesinde transfer yapmamız lazım. Yönetici için en kolay olan hedeflediğiniz oyuncu kimse parayı verirsiniz hemen kadrosuna katarsınız. Galatasaray yöneticisi şunu yapması lazım. Elbette istediği oyuncuyu alması lazım ancak bütçesini de koruması lazım. Bazı oyuncuların transfer sezonunun sonunda gelmesinin sebebi bu. Aynı oyuncuları almak suretiyle transfer sezonunun başı ile sonu arasında 50 milyon euroluk fark var. Galatasaray yönetimi tek yumruk. Hedefimiz futbolda, diğer amatör branşlarda en başarılı sezonu geçirmek. Bunda zerre firemiz yok. Kim ne söylemiş, bizi ilgilendirmez. Bu tip şeylere itibar etmemenizi tavsiye ederim. Yönetimimizle, Okan hoca arasında öyle bir şey yok. Nokta." diye konuştu.

'YAYIN GELİRİ ARTMALI'

Naklen yayın ihalesinde gelirin artırılması gerektiğini de söyleyen Başkan Özbek şu ifadeleri kullandı: "TFF'yi ziyaret ettik. Önümüzde çok önemli bir naklen yayın ihalesi var. Galatasaray olarak komisyonun içindeyiz. Naklen yayın ihalesini diğer Avrupa ligleriyle karşılaştırdığınızda diğer Avrupa ülkelerine göre düşük kalmaktadır. Galatasaray'ın bütçesini örnek aldığınızda naklen yayından gelen pay yüzde 1, 1.5 seviyelerinde. Avrupa'da bu oran çok daha yukarıda. Naklen yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Federasyonun yaptığı toplantıya elbette katılacağız. Buna başka bir şey atfetmek yanlış diye düşünüyorum.

Protokolde Aziz başkanla yan yana oturuyorduk. Tanışıklığımız yeni değil. Elbette yan yana geldiğimizde merhabalaşacağız, sorunlarımız varsa konuşacağız. 2026/26 sezonunun çok zorlu olacağı gerçeğini değiştirmez. Bütün kulüplerin şampiyonluk arzusu var. Onun için bu sezon zor bir sezon. Konsantrasyonumuzun son derece yerinde olması gerekiyor. Galatasaray camiası çok güçlü bir camia. Bu sene de inşallah art arda beşinci, toplamda 27. sezonumuzu geçireceğiz."