Galatasaray Osimhen transferini bitirmek için gün sayarken başkan Dursun Özbek’ten de konu hakkında açıklama geldi. Radyospor'a konuşan Dursun Özbek, süreçle ilgili, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.

'GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ'

Öte yandan Galatasaray'ın transfer sürecini yöneten ünlü menajer George Gardi de Sky Sports muhabirlerine konuştu. Gardi yaptığı açıklamada, "Osimhen'i Galatasaray'a geri getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.