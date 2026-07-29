Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Taraftarların ve medyanın 'transferde geç kalındığına yönelik' eleştirilerine de değinen Özbek, transfer tarihi için eylül ayını işaret etti. Tecrübeli başkan, "Her yaz eleştirildik ama Icardi ve Osimhen gibi transferlerin hepsini eylül ayında gerçekleştirdik" dedi.

"HEP GEÇ KALDIĞIMIZ SÖYLENDİ"

Dursun Özbek'in sözlerinden transferlerle ilgili öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray taraftarları her zaman en iyisini ister, beklentinin farkındayız. Yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyorum. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Hep geç kaldığımız söylendi transferde. Galatasaray için doğru olanı yapmak için çalıştık. Sezon sonlarında kupayı kaldıran Galatasaray oldu. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı söylendi. Her yaz eleştirildik. Yaptığımız transferlere bir bakın. Icardi, Osimhen… Bunların hepsi eylül ayında gerçekleşti."