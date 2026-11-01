Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Artvinli öğrencilerle buluşmasında, minik bir taraftarın Victor Osimhen için yönelttiği soru salonda kahkahalara neden oldu.

OSIMHEN'İ BORÇKA SPOR'A İSTEDİ

4. İstanbul Kültür Turu kapsamında İstanbul’da bulunan 21 Artvinli öğrenci, Özbek ile bir araya geldi. Buluşmada bir öğrenci, Galatasaray Başkanı’na "Osimhen'i Borçka Spor'a verme ihtimaliniz var mı?" diye sordu.

Özbek, bu soruya "Oğlum hayal et dedik de yani... Demek ki biraz yanlış anlaşılmış" yanıtını verdi. Başkanın sözleri salondakileri güldürdü.

Yanıtını sürdüren Özbek, "Borçka Spor'a transfer teklifini kendisine ileteceğim" dedi. Öğrenciyle Özbek arasındaki bu anlar amatör kameraya yansıdı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.