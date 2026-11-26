Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 5. şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. RAMS Park'ta düzenlenen İsmail Sarıkaya Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Özbek, yönetim olarak göreve geldikleri günden bu yana çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Özbek, kulübün hedeflerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yönetim olarak Galatasaray'ı teslim aldığımız günden bugüne çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

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