Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti. Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen'den (2) gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü İrfan Can Kahveci attı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 22 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 16 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

DURSUN ÖZBEK'TEN GALİBİYETE DEV PRİM!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından futbolculara verilecek galibiyet primi belli oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takıma toplam 2,5 milyon Euro prim verileceğini duyurdu.

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inen Özbek'in, futbolculara derbi galibiyeti için belirlenen prim tutarını açıkladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin derbi öncesinde de oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla takıma toplam 11 milyon Euro tutarında ödeme yaptığı ifade edildi.