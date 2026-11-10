Zirve yarışını sürdüren ve Avrupa arenasında kritik sınavlar vermeye hazırlanan Galatasaray'da sağlık heyetinden gelen raporlar teknik heyette soğuk duş etkisi yarattı. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki iki süperstarı Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlık durumlarının ilk etapta tahmin edilenden çok daha ciddi olduğu belirlendi.

Tedavi süreçleri mercek altına alınan iki yıldız futbolcunun da planlanandan çok daha uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

OSİMHEN DEV DERBİDE YOK

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisine hastane ortamında devam edilen Nijeryalı golcü Victor Osimhen cephesinde tablo netleşti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; dünyaca ünlü santrfor ligdeki Samsunspor mücadelesinin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Aston Villa randevusunda ve ligin kaderini etkileyecek Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyecek. Nijeryalı forvetin rehabilitasyon süreci ve yeşil sahalara dönüşüne ilişkin nihai takvimin, 10 gün sonra gerçekleştirilecek detaylı kontrollerin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

LEAO'NUN DÖNÜŞÜ 5-6 HAFTAYI BULACAK

Sarı-kırmızılı camiayı sarsan bir diğer kötü haber ise Portekizli yıldız Rafael Leao'dan geldi. Yapılan tetkiklerde sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edilen Leao için başlangıçta 1 aylık bir dinlenme süresi öngörülüyordu.

Ancak adaledeki hasarın boyutu nedeniyle planlanan takvim sekteye uğradı. Bir aylık yoğun medikal tedavinin ardından en az bir haftalık özel güçlendirme programına tabi tutulacak olan yıldız kanat oyuncusunun, sahalara dönüşünün en erken 5 ila 6 haftayı bulacağı öne sürüldü.

6 MAÇTA TAKIMI YALNIZ BIRAKACAK

Tedavi ve adaptasyon süreci uzayan Rafael Leao'nun, Galatasaray'ın hem ligde hem de Avrupa'da oynayacağı kader maçlarında tribünde oturacağı kesinleşti.

Yıldız futbolcunun; Süper Lig'deki Samsunspor, Beşiktaş derbisi, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor randevularının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa ile Avrupa arenasındaki AEK mücadelelerinde forma giyemeyeceği aktarıldı. Hücum hattındaki iki dev ismin aynı anda revire çıkması, sarı-kırmızılı kurmayları alternatif çözümler aramaya itti.