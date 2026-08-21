Borsa İstanbul’da temmuz ayında halka açılan şirketler yüzde 30’u aşan oranlarda gerilerken ülkenin birçok köklü sanayi, bankacılık hissesinin fiyatı yerinde saymasına rağmen birkaç çalışanı olan, kâr etmeyen şirketlerin hisseleri katlanarak artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise bu duruma sessiz kalıyor.

MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, SPK’nın etkin denetim işlevini yerine getiremediğini söyleyerek, “Sermaye piyasalarına güven yok. Hisselerde de durum vahim. Manipülasyon yapılıyor” dedi. SPK’nın eleştirildiği ilk konu halka arzlar. Temmuz ayında 38.4 milyar liralık 12 halka arzla aylık bazda rekor kırıldı. Ancak patronlar kazanırken yatırımcılar kaybetti.

KREDİ YOKSA BORSA VAR

Temmuzda halka arz olan 12 şirketten 5’i yatırımcısına kaybettirdi. Bu şirketlerde düşüş oranı yüzde 40’a ulaşırken BIST 100 endeksi ise haziran sonundan bu yana 14 bin 121 puandan 14 bin 364 puana yükseldi. Üstelik halka arz sırasında bekleyen bazı şirketlerin konkordato ilan etmesi de dikkat çekiyor. Bu durumun normal olmadığını belirten Ramazan Başak, “SPK, etkin denetim işlevini yerine getiremiyor. Finansman kaynaklarına erişim zorlaşırken şirketler halka arzlara yöneliyor. Halka arz süreçlerinde titiz davranılmıyor. Mali gücü yeterli olmayan şirketler borsaya açılıyor” dedi.

SPK’nın eleştirildiği bir diğer konu hisse ve fonlardaki fiyat hareketleri. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kasım 2025’te, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz” demesine rağmen bu konuda henüz somut bir adım atılmadı.

Fonların gözdesi olan hisselerin fiyatı bu yıl 26 kata varan artışlar gösterirken Başak, “Hisselerde durum vahim.

Manipülasyon yapılıyor.

Spekülatif hisse ve fon kazançları ‘kara para’ kategorisine girer” diye konuştu.

Eski Başkan rüşvet iddiasıyla gündem oldu

Sermaye Piyasası Kurulu geçmiş dönemlerde rüşvet suçlamasıyla gündeme gelmişti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen firmalardan üşvet istediğini öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP’nin eski Erzurum eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun da adının karıştığı rüşvet iddialarını Ali Fuat Taşkesenlioğlu reddediyor. Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Biçer ise 2022’de katıldığı bir TV yayınında kendisinden rüşvet istendiğini kabul ederken 2025’te verdiği ifadede ise rüşvet iddiasını kabul etmedi.

Tozlu, mart ayında tutuklandı

SPK’nın suç duyurusundan sonra Mine Tozlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. SPK’daki rüşvet iddialarının merkezindeki Mine Tozlu Biçer, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kurulan suç örgütüne üye olma, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında bu yıl mart ayında tutuklanmıştı. Ayrıca rüşvet iddialarında adı geçen Serkan Taranoğlu da 2022’de, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevinden alınmıştı.

“SPK’nın onayıyla akıl almaz işler oluyor”

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde yazdığı yazıda Türkiye’nin borsa sorunu olduğuna dikkat çekerek “İstanbul Borsası’nda, SPK’nın gözü önünde ve hatta onayıyla akıl almaz işler oluyor. Yüksek borçlu, yüksek riskli şirketlere peş peşe halka açılma izinleri veriliyor. Türkiye’nin en önemli şirketlerinden üç kat değerli, ne iş yaptığı belli olmayan şirket borsayı domine ediyor. Servet transferi oluyor” eleştirilerinde bulundu.

Yurt dışı yatırımları 3’e katlandı

Borsada para kazanamayanlar, hisse ve tahvil yatırımları için yurt dışına yöneldi. Merkez Bankası’nın verisine göre vatandaşlar ve şirketler gibi yurt içi yerleşiklerin bu yılın ocak-haziran döneminde yurt dışı hisse ve tahvil alımı 12 milyar doları aştı. 2025’in ilk yarısında ise yurt dışındaki hisse ve tahvillere yapılan yatırım 4.2 milyar dolarda kalmıştı. Yurt dışı yatırımların dolar bazında yaklaşık 3 kat artmasını değerlendiren Dr. Ramazan Başak, “Sermaye piyasalarına güven yok. Manipülasyonu SPK isterse 1 günde çözer. SPK niye izin veriyor” sorusunu sordu. Başak, 1980’lerden bu yana anormal getirilerin hiç bu kadar konuşulmadığını sözlerine ekledi.