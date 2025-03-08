"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler" ve "Neler Oluyor Bize" gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Önceki gün 'Gel Konuşalım' adlı magazin programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili "Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti" açıklamasını yapmıştı.

"AMCAM GAYET İYİ"

Usta sanatçının son durumunu kendisi gibi müzisyen olan Burhan Şeşen verdi. Şeşen, X hesabından yaptığı paylaşımda "Amcam gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" ifadelerini kullandı.

GEÇEN AY 55. SANAT YILINI KUTLAMIŞTI

İlhan Şeşen, geçen ay 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı.

Caddebostan Kültür Merkezi'nde Sunay Akın'ın sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Burçin Büke, Cem Adrian, Dilhan Şeşen, Erdal Çelik, Grup Gündoğarken, Güvenç Dağüstün, Kürşat Başar, Özer Atik, Sarper Semiz, Seran Bilgi, Türkü Akbayram, Vedat Sakman ve Zeynep Talu, İlhan Şeşen'in müzik kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirmişti.