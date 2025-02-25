Papa Francis, Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde üst düzey yardımcılarıyla bir araya gelerek bazı çalışma konularını ele aldı.

Vatikan’dan Salı günü yapılan açıklamada görüşmeye dair detay verilmezken, bir yetkili Papa’nın normal şekilde yemek yediğini ve hastane odasında yürüdüğünü belirtti. Ancak çifte zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Katolik liderin durumu hala kritik

Papa Francis, neredeyse 12 yıldır sürdürdüğü görevi boyunca ilk kez bu kadar uzun süre hastanede gözetim altında tutuldu.

Vatikan, “Papa tüm geceyi iyi bir şekilde geçirdi” açıklamasıyla yetinirken, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Francis’in tedavisine devam ettiğini, gündelik yaşamını sürdüğünü ve önemli kararları uzaktan onayladığını aktardı.

Kardinal Pietro Parolin ve yardımcıları ile hastaneden yaptığı görüşmelerde, devam eden azizlik süreçleri üzerine konuşulduğu bildirildi.

Papa'nın hastanede bulunduğu süre boyunca işlerini aksatmadan yürüttüğü ve Vatikan’daki idari süreçlerin olağan seyrinde devam ettiği vurgulandı.

SON DUA MI?

Vatikan yetkilileri, Papa'nın 19 Şubat’ta kendisini görmeye gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hastane odasında ağırladığını belirtti.

Vatikan, hafta sonu gündeme gelen Papa'nın 'hafif' böbrek yetmezliğinin yetmezliğin endişe verici bir durum olmadığını, ancak sağlık durumunun genel olarak kritik seyrini koruduğunu duyurdu.

Papa Francis’in sağlık geçmişi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarına yatkın olduğu biliniyor. Gençliğinde plörezi geçirmiş ve bir akciğerinin bir kısmı alınmıştı.

'Çifte zatürre', her iki akciğeri etkileyerek iltihaplanmaya ve solunum zorluklarına yol açıyor. Hastalığının tedavisinin karmaşık olduğu ve birden fazla mikroorganizma tarafından tetiklendiği belirtiliyor.

Binlerce kişi Pazartesi akşamı Aziz Petrus Meydanı’nda Papa için dua etti. Kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, İtalya’da yayımlanan bir röportajda, “Onun için henüz cennete gitme vakti değil” dedi.

Ancak Papa Francis'in selefi Papa Benedictus, Aziz Petrus meydanında düzenlenen toplu duadan hemen sonra vefat etmişti. O zamandan beri bu meydanda toplu dua gerçekleştirilmemişti.