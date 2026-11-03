Nevşehir’de sokakta hiçbir şeyden habersiz bekleyen bir kadına arkadan yaklaşarak kulağına tokat atan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir marketin önünde bekleyen S.E. isimli kadına arkasından sinsice yaklaşan Tolga Çelik (38), kadının sol kulağını hedef alarak sert bir tokat attı. Aldığı şiddetli darbeyle neye uğradığını şaşıran ve büyük bir şok yaşayan genç kadın, hemen polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ: "KOLUM ÇARPTI" DEDİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kadına arkadan yaklaşıp tokat attığı görüntülerle netleşen Tolga Çelik, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan zanlının, görüntülere rağmen "Kadına isteyerek vurmadım, yanımdan geçerken kolum yanlışlıkla çarptı" şeklinde akılalmaz bir savunma yaptığı öğrenildi.

DOKTOR RAPORU: KULAKTA İŞİTME KAYBI TESPİT EDİLDİ

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen mağdur kadın S.E.’nin muayenesinde kulağında darp sonucu işitme kaybı oluştuğu saptandı. Hazırlanan doktor raporunda, kadındaki yaralanmanın "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte" olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kayıt altına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tolga Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.