Türk Ceza Kanunu’nu hazırlayan, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin kitabını yırtıp attığını açıkladı. Olayı X’te anlatan Özgenç, hakimin bu hareketle tarafsızlığını şüpheye düşürdüğünü belirterek adeta hukuk dersi verdi. Özgenç şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2024/189 Esas sayı ile görülmekte olan davanın bugünkü (13.6.2025) duruşmasında, Mahkeme başkanı olarak görev yapan zatın, hiçbir görüşüme katılmadığı ve kitabımı yırtıp attığı yönünde açıklamada bulunduğu bilgisini edinmiş bulunmaktayım. Söz konusu davada, bir kısmı çocuk çok sayıda genç, işledikleri herhangi bir somut suç olmadığı halde, aralarındaki sosyal irtibattan hareketle, ‘suç örgütü üyesi’ şüphesiyle yargılanmaktadır. Mahkeme başkanı olarak görev yapan zatın, görüşlerimi benimsemek mecburiyeti yoktur; ancak, kitaplarımda yer alan görüşlerden hareketle savunma hakkını kullanan sanık müdafilerine hitaben bu şekilde bir açıklamada bulunması, söz konusu davada tarafsızlığını şüpheye düşüren bir sebep mahiyeti taşımaktadır.”