Sezin Ceren ÖVÜNÇ

İBB davasının 53’üncü gününde yakınları tutuklu sanıkları yalnız bırakmadı. İBB davasından yargılananların yakınlarının hayatları adeta Silivri’de geçiyor.

Her duruşmayı takip edenler, tutuklulara moral vermeye ve destek olmaya çalışıyor. İşinden, okulundan fırsat bulan herkes duruşma salonunda yerini alıyor. Dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney salona girdiğinde kızları ‘Baba’ diye seslendi.

Duruşmalarda babasını hiç yalnız bırakmayan Dila ise bir yandan da yarın gireceği üniversite sınavına hazırlanıyor. Bir yandan duruşmayı takip eden Dila, bir yandan da üniversite sınavına hazırlık için soru çözüyor.