Bomba Gibi Patlama: “Tüm Camlar Üzerime Yağdı”

Olay, iki hafta önce Koçak’ın duş aldığı sırada gerçekleşti. Duşa kabinin cam kapılarını açmak üzereyken, sağ kanatta aniden bomba sesi gibi bir patlama yaşandı. Patlayan temperli cam, küçük parçalara ayrılarak akademisyenin üzerine yağmur gibi düştü.

Kolundan ve bacaklarından ciddi şekilde yaralanan Doç. Dr. Koçak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Duşa girmiştim. Tam çıkarken duşa kabinin iki kanadını açıyordum ki sağ kanattan bomba patlamasına benzer bir ses geldi. Tüm cam parçaları üzerime yağdı. Ne olduğunu anlayamadan elim, ayağım kan içindeydi.”

Eşine Ulaşmayı Başardı, Hayata Tutundu

Olay anında evde yalnız olan Koçak, büyük bir güçlükle banyodaki telefona ulaşarak eşi Şeref Koçak’ı arayabildi. Hızla eve gelen eşi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Koçak’ı özel aracıyla hastaneye götürdü.

Acil serviste yapılan müdahalede sağ eline 20 dikiş atılan Doç. Dr. Koçak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Özellikle sağ elindeki kesiklerin derin olduğu, ayak parmağındaki bir cam parçasının ise damara isabet ederek ciddi kan kaybına yol açtığı öğrenildi.

Duşakabin Camları Tehlike Saçıyor mu?

Yaşanan bu olay, temperli cam kullanılan duşakabinlerin güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Ani patlamalarla büyük tehlikeye yol açabilen bu camların, kullanıcılar açısından ciddi risk oluşturabileceği uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor.