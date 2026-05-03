Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir bakım önerisinde, duş jelinin içine az miktarda tuz eklenmesi dikkat çekiyor. Paylaşımlara göre bu basit yöntem, cilt yüzeyinde arındırıcı bir etki oluşturarak daha pürüzsüz bir his sağlayabiliyor.

Tuzun doğal bir peeling etkisi oluşturduğu biliniyor. Duş jeline eklendiğinde ise ciltte biriken ölü derilerin nazikçe uzaklaştırılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Özellikle dirsek, diz ve topuk gibi sertleşmeye eğilimli bölgelerde daha belirgin bir etki hissedilebileceği belirtiliyor.

Uygulama oldukça basit. Duş jelinin içine küçük bir miktar tuz eklenip karıştırılıyor ve duş sırasında cilde nazik hareketlerle uygulanıyor. Bu sayede cilt hem temizleniyor hem de hafif bir peeling etkisi kazanıyor.

Ancak uzmanlar, bu tür yöntemlerin herkes için uygun olmayabileceği konusunda uyarıyor. Hassas ciltlerde tahrişe yol açabileceği için öncesinde küçük bir bölgede denenmesi öneriliyor. Ayrıca aşırı kullanımın cilt bariyerine zarar verebileceği de vurgulanıyor.

Sonuç olarak, basit ama dikkatli uygulanması gereken bu yöntem, doğru kullanıldığında cilt bakım rutinine farklı bir alternatif sunabilir.