Minimalizmi ve açık alanı merkezine alan bu yeni mimari akım, yüksek bir duş teknesi barındırmaması ve girişinin tamamen açık olmasıyla geleneksel kabinlerden ayrılıyor. Alanın sadece tek bir cam panelle ayrıldığı veya hiç bölme kullanılmadığı bu tasarımlar, banyoları bütünsel bir yapıda birleştirerek görsel olarak daha geniş ve ferah bir görünüm sunuyor. Modern yapısı sayesinde minimalist tasarımlardan klasik tarzlara kadar farklı iç mekan stillerine kolayca uyarlanabilen açık duşlar, günlük kullanımda sunduğu pratiklikle öne çıkıyor.

TEMİZLİK KOLAYLIĞI VE ENGELSİZ ERİŞİM AVANTAJI SAĞLIYOR

Geleneksel duş kabinlerinde sıkça karşılaşılan ve duş başlığı ile tekne etrafında biriken sabun ve kireç kalıntıları, duş teknesi bulunmayan bu yeni sistemde minimum seviyeye iniyor. Bu durum, banyo temizliğini geleneksel yöntemlere kıyasla önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Sistem, temizlik kolaylığının yanı sıra erişilebilirlik açısından da ciddi avantajlar barındırıyor. Herhangi bir eşik veya basamak içermeyen bu açık tasarım; yaşlılar, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler ve küçük çocuklu aileler için güvenli bir kullanım alanı yaratırken, duş esnasında daha fazla hareket özgürlüğü tanıyor.

KURULUM HATALARI YÜKSEK MALİYETLİ NEM SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Geleneksel kabinlere göre daha yüksek kurulum maliyetine sahip olan İtalyan duşlarının uygulanması, profesyonel bir teknik altyapı gerektiriyor. Sistemin sorunsuz çalışabilmesi için zeminin doğru bir şekilde hazırlanması, gider suyu için doğru eğimin verilmesi ve üst düzey su yalıtımı yapılması zorunlu tutuluyor. Kurulum aşamasında yapılabilecek olası mühendislik hataları, banyolarda geri dönüşü ve düzeltilmesi yüksek maliyet gerektiren kronik nem ve sızıntı sorunlarına yol açabiliyor.