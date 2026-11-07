Geleneksel duş kabinlerinde kullanılan yüksek duş tekneleri ve kalın cam bölmeler, yerini daha sade bir tasarıma bırakmaya başladı. İtalya'da popülerleşen ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde de yaygınlaşan İtalyan duşu, özellikle küçük banyolarda alan tasarrufu sağlarken modern görünümüyle de dikkat çekiyor.

İTALYAN DUŞU NEDİR?

İtalyan duşunun en belirgin özelliği, duş alanının banyo zeminiyle aynı seviyede olması. Geleneksel duş kabinlerindeki yüksek tekne bu tasarımda bulunmuyor. Bunun yerine zemine sıfır bir duş alanı oluşturuluyor ve çoğunlukla yalnızca tek bir cam bölme kullanılıyor. Bazı tasarımlarda ise duş alanı tamamen açık bırakılıyor.

TEMİZLİĞİ DAHA KOLAY OLUYOR

İtalyan duşlarının tercih edilmesinde bakım kolaylığı da etkili oluyor. Geleneksel duş kabinlerinde cam yüzeylerde, metal profillerde ve köşelerde biriken kireç ve sabun kalıntıları temizlik sürecini zorlaştırabiliyor.

Daha az cam ve profil kullanılan açık duş tasarımlarında ise temizlenecek yüzeyler azalıyor. Zemindeki hafif eğim sayesinde su, özel olarak yerleştirilen gidere doğru akıyor.

KÜÇÜK BANYOLARDA ALAN KAZANDIRIYOR

Porselen karo, doğal taş, seramik ve mikro çimento gibi farklı malzemelerle uygulanabilen İtalyan duşları, banyonun genel dekorasyonuna göre tasarlanabiliyor. Cam bölmenin, rafların ve duş alanının konumu da kullanım ihtiyacına göre değiştirilebiliyor.

Bu tasarım yalnızca modern görünümüyle değil, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Zeminde herhangi bir eşik bulunmaması, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve küçük çocuklu aileler için avantaj sağlıyor. Duş alanında daha fazla hareket özgürlüğü sunması da tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor.