Sosyal medyada paylaşılan lif deneti herkesi şoke eti. Duş kısmında duş lifinin yanında yetişen mantar, banyo liflerinin sağlık açısından bazı tehlikeler barındırdığını da ortaya çıkardı. Görüntülerde, başlangıçta sünger gibi görünen mantar, kısa sürede büyük bir mantara dönüştü. Kullanıcı, merakı nedeniyle büyümeyi izlemeye devam ettiğini ancak sonunda müdahale ettiğini söyledi.

BANYODA MANTAR BÜYÜDÜ

Uzmanlar ise mantarların sıcak ve nemli ortamları sevdiğini, banyoların ise bu şartları sağladığını belirtiyor. Küf ve mantar oluşumunu önlemek için banyo yüzeylerinin kuru ve temiz tutulması, iyi havalandırılması öneriliyor. Bunun yanı sıra evde meydana gelen mantar olaylarının ciddi tehlikeler de barındırdığını ifade eden uzmanlar, bu durumlarda profesyonel yardım alınması gerektiğini belirtiyor.

ABD'DE ÇOĞU EVDE KÜF SORUNU VAR

ABD'de birçok evin küf problemi yaşadığı bilinirken, bu durumun sağlık açısından risk taşıdığı da ifade ediliyor.