Duş sonrasında yüzü havluyla kurulamak, birçok kişinin günlük bakım rutininde yer alıyor. Ancak nemli havlularda oluşabilen bakteri ve küfler, bu alışkanlığın sağlık üzerindeki etkilerini gündeme getiriyor. Terapist Fatma Gündüz, özellikle ıslak havluların yüz bölgesinde kullanılmasına karşı uyarılarda bulundu. Uzmanlar, havluların kişisel kullanımına ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

HAVLULARIN KİŞİSEL KULLANILMASI GEREKİYOR

Banyo havluları, diş fırçası ve tarak gibi kişisel bakım ürünleri arasında yer alıyor. Doktorlar, havluların yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmasını ve aile bireyleri arasında paylaşılmamasını öneriyor. Aynı uyarılar, yüz kurulamak için kullanılan havlular açısından da geçerli kabul ediliyor. Özellikle nemli kalan havluların tekrar tekrar kullanılması, mikroorganizmaların çoğalması için uygun koşullar oluşturabiliyor.

ISLAK HAVLULAR NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

Havluların uzun süre nemli kalması, bakteri ve küf gibi mikroorganizmaların çoğalmasını kolaylaştırabiliyor. Duş veya yüz yıkama sonrasında kullanılan ıslak havluların yeniden kullanılması, bu mikroorganizmaların ciltle temas etmesine neden olabiliyor. Terapist Fatma Gündüz, yüzün havluyla kurulanmasının oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor. Uzmanlar, özellikle nemli havluların hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

SIK HAVLU KULLANMAK CİLDİ NASIL ETKİLİYOR?

Uzmanların dikkat çektiği riskler arasında nemli havlularda bakteri ve küf oluşumu bulunuyor. Havlularda E. coli gibi bakterilerin bulunabileceği, küflerin ise solunum yoluyla sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Nemli havluların yüzle temas etmesinin sivilce ve ciltte enfeksiyon riskini artırabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yüzün havluyla sert biçimde ovulması, ciltte kuruluk ve çatlaklara neden olabiliyor.

YÜZÜ HAVLUYLA KURULAMAK YERİNE NE YAPILMALI?

Uzmanlar, yüz temizliğinin ardından cildin kendi kendine kurumasını beklemeyi öneriyor. Hızlı kurulanmanın gerekli olduğu durumlarda ise tek kullanımlık kâğıt havluların tercih edilebileceği belirtiliyor. Özellikle yüz bölgesinde küçük yara veya cilt hasarı bulunan kişilerin havlu kullanımına dikkat etmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bölgelerin kirli ya da nemli havlularla temas etmesi, iltihaplanma riskini artırabiliyor.