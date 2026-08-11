Uygulama için çiğ patates ortadan ikiye kesiliyor. Kesilen bölüm, duştan önce temiz ve kuru aynanın üzerine ince bir tabaka halinde sürülüyor. Ardından temiz bir mikrofiber bezle fazla nişasta alınarak yüzey iz kalmayacak şekilde parlatılıyor.

BUĞUNUN AYNAYI KAPATMASINI GECİKTİRİYOR

Banyodaki sıcak ve nemli hava, daha soğuk aynaya temas ettiğinde su buharı küçük damlacıklara dönüşüyor. Bu damlacıklar ışığı dağıttığı için aynadaki görüntü bulanıklaşıyor ve yüzey kısa sürede beyaz bir tabakayla kaplanmış gibi görünüyor.

Patatesten cama geçen nişasta ise yüzeyde ince bir film bırakıyor. Böylece yoğunlaşan suyun aynanın üzerinde çok sayıda küçük damlacık halinde birikmesi zorlaşıyor. Sonuç olarak sıcak duş sırasında aynanın tamamen buğuyla kaplanması gecikiyor.

FAZLA NİŞASTAYI TEMİZLEMEK GEREKİYOR

Patates sürüldükten sonra aynayı doğrudan o şekilde bırakmamak gerekiyor. Yüzeyde fazla nişasta kalırsa kuruduğunda beyaz lekeler ve mat bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ayna, uygulamanın ardından temiz bir bezle iyice parlatılmalı.

Yöntemin etkisi kalıcı değil. Ayna temizlendikçe yüzeydeki nişasta tabakası da ortadan kalkıyor. Bu nedenle ihtiyaç duyulduğunda işlem duştan önce yeniden uygulanabilir.