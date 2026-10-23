Banyo temizliğinde en çok uğraştıran sorunlardan biri, duşakabin camlarında oluşan su lekeleri oluyor. Duş sonrasında cam yüzeylerde kalan damlalar kurudukça beyaz izler bırakabiliyor. Zamanla biriken bu lekeler, duşakabinin kirli görünmesine neden olurken temizlik sürecini de zorlaştırabiliyor. Doğru temizlik ürünleri ve düzenli bakım sayesinde bu izlerin oluşumunu azaltmak mümkün.

DUŞAKABİN CAMLARINDAKİ SU LEKELERİ NEDEN OLUŞUYOR?

Duş sırasında cam yüzeye sıçrayan su, kuruduktan sonra içerdiği mineralleri geride bırakabiliyor. Özellikle kireç oranı yüksek sularda bu durum daha belirgin hale geliyor. Cam üzerinde oluşan beyaz ve mat görünümlü izler, düzenli temizlenmediğinde zamanla birikerek daha zor çıkarılan lekelere dönüşebiliyor.

Sabun ve şampuan kalıntıları da bu tabakaya eklenerek camın parlaklığını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu nedenle duşakabinin yalnızca genel banyo temizliği sırasında değil, kullanım sonrasında da bakımının yapılması önem taşıyor.

LEKELERİ TEMİZLEMEK İÇİN HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Duşakabin camlarındaki hafif su lekelerini gidermek için cam yüzeylere uygun temizlik ürünlerinden yararlanılabiliyor. Kireç kaynaklı izlerde ise ürünün kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulama yapılması gerekiyor.

Evlerde sık kullanılan yöntemlerden biri de beyaz sirkeden yararlanmak. Sirkenin içerdiği asit, bazı mineral birikintilerinin çözülmesine yardımcı olabiliyor.

Temizlik sırasında sert ovma telleri ve aşındırıcı tozlar kullanmak cam yüzeyde çizilmelere neden olabileceğinden yumuşak bezler tercih edilmeli.

ISLAK DUŞAKABİNDEKİ LEKELERİ ÖNLEMENİN YOLU

Su lekelerinin yeniden oluşmasını önlemek için duş sonrasında cam yüzeyde kalan damlaları bir cam çekçeğiyle uzaklaştırmak etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Ardından yüzeyin havalanmasını sağlamak, nemin uzun süre cam üzerinde kalmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Duşakabinin düzenli aralıklarla temizlenmesi de kireç ve sabun kalıntılarının kalın bir tabaka oluşturmasını engelleyebiliyor. Böylece yoğun temizlik ihtiyacı azalırken cam yüzeyin daha temiz görünmesi sağlanabiliyor.